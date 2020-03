2 marzo 2020 - Si avvicina la conclusione della stagione degli sport invernali, ma in alcune discipline ci sono ancora le coppe del mondo da assegnare. Il discorso vale per lo sci alpino maschile e femminile, così come nel biathlon. Sarà però una settimana priva di alcuni appuntamenti importanti in calendario: lo sci alpino al femminile non si gareggerà nel weekend dopo la cancellazione della combinata di La Thuile di ieri, l'appuntamento riprenderà a Are, ultima tappa prima delle finali di Cortina. In campo maschile si va invece in Norvegia a Kvitfjell per discesa e supergigante. Il biathlon sarà di scena a Nove Mesto a porte chiuse per via del Coronavirus, mentre lo sci di fondo avrà una sprint a Drammen mercoledì e poi nel settimana si recherà ad Oslo per l'appuntamento sulla classica collina di Holmenkollen

Programma completo con orari tv (fonte Fisi)

Sci alpino maschile



Gio. 05/03 - Cdm - 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)



Ven. 06/03 - Cdm - 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Sab. 07/03 - Cdm - DH maschile Kvitfjell (Nor) - ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport



Dom. 08/03 - SG maschile Kvitfjell (Nor) - ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport



Sci di fondo



Mer. 04/03 - Cdm - Sprint TC maschile e femminile Drammen (Nor) - ore 15.30, diretta tv Eurosport



Sab. 07/03 - Cdm - 30 km TC femminile Oslo (Nor) - ore 12.00, diretta tv Eurosport



Dom. 08/03 - Cdm - 50 km TC maschile Oslo (Nor) - ore 11.30, diretta tv Eurosport





Salto con gli sci



Ven. 06/03 - Cdm - Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) - ore 19.30, diretta tv Eurosport



Sab. 07/03 - Cdm - Team HS134 maschile Oslo (Nor) - ore 15.15, diretta tv Eurosport

Sab. 07/03 - Cdm - Qualificazioni HS134 femminile Oslo (Nor) - ore 18.15



Dom. 08/03 - Cdm - HS134 maschile Oslo (Nor) - ore 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 08/03 - Cdm - HS134 femminile Oslo (Nor) - ore 17.15



Combinata nordica



Ven. 06/03 - Cdm - Provisionale Competition Round Oslo (Nor) - ore 11.00

Sab. 07/03 - Cdm - Gundersen HS134/10 km Oslo (Nor) - ore 10.00 e 14.20, diretta tv Eurosport



Biathlon

Gio. 05/03 - Cdm - Sprint femminie Nove Mesto (Cze) - ore 17.35, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com



Ven. 06/03 - Cdm - Sprint maschile Nove Mesto (Cze) - ore 17.30, diretta tv Eurosport



Sab 07/03 - Cdm - Staffetta femminile e maschile Nove Mesto (Cze) - ore 14.00 e 17.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com



Dom. 08/03 - Cdm - Mass start maschile e femminile Nove Mesto (Cze) - ore 11.45 e 13.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com



Snowboard

Ven. 06/03 - Cdm - Qualificazioni SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa) - ore 11.05 e 14.00

Sab. 07/03 - Cdm - SBX maschile e femminile Sierra Nevada (Spa) - ore 12.00, diretta tv Eurosport



Sci velocità

Ven. 06/03 - Cdm - Gara-1 maschile e femminile Idre (Sve) - ore 09.00 e 10.30

Sab. 07/03 - Cdm - Gara-2 maschile e femminile Idre (Sve) - ore 09.00 e 10.30