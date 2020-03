9 marzo 2020 - Niente finali di Cortina per lo sci alpino e dunque chiusura anticipata della Coppa del Mondo 2019/2020. L'ultimo appuntamento, sia al maschile che al femminile, sarà questa settimana: il programma partirà giovedì e si concluderà domenica. Due le località protagoniste, Are in Svezia per le donne, Kranjska Gora in Slovenia per i maschi.

Programma

Giovedì 12 marzo slalom parallelo femminile (Are) ore 18.25

Venerdì 13 marzo slalom gigante femminile (Are) ore 14 e 17

Sabato 14 marzo slalom gigante maschile (Kranjska Gora) ore 9.30 e 12.30 e slalom speciale femminile (Are) ore 10.30 e 13.30

Domenica 15 marzo slalom speciale maschile (Kranjska Gora) ore 9.30 e 12.30.

Ultime convocazioni dunque in casa Italia. Tra le donne Federica Brignone va a caccia di una storica Coppa del mondo generale, assieme a lei ci saranno le connazionali Bassino, Rossetti, Peterlini, Della Mea, Curtoni e Pirovano. Tra gli uomini torna in Coppa Vinatzer, i convocati sono per il gigante sono: De Aliprandini, Tonetti, Borsotti, Vinatzer, in slalom spazio a Gross, Razzoli, Tonetti e Vinatzer.