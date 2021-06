Bologna, 10 giugno 2021 – Thomas Voeckler, il commissario tecnico della nazionale francese, ha perso due importanti pedine per i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo la rinuncia di un mese fa comunicata da Julian Alaphilippe, che difenderà la propria maglia ai mondiali, è arrivata anche quella di Romain Bardet, vice campione del mondo 2018 e già in passato sul podio del Tour de France. Lo scalatore preferisce concentrarsi sulla Vuelta di Spagna dopo la top ten al Giro d’Italia.

Niente Olimpiadi



Lo stesso Romain Bardet ha comunicato la propria decisione in una intervista a l’Equipe, ammettendo di volersi concentrare su altri obiettivi nella seconda parte di stagione: “Ne abbiamo parlato con la squadra – le parole di Bardet – La decisione è di non prendere parte ai Giochi, abbiamo grandi obiettivi e non sarebbe stato possibile avere un picco di forma a Tokyo”. Bardet arriva da una top ten al Giro, probabilmente salterà il Tour per concentrarsi sulla Vuelta di Spagna.

Leggi anche - Ciclismo, recupero lampo di Pidcock dopo la frattura alla clavicola