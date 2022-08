Ciclismo, show al Giro dell'Emilia 2022: torna il duello Pogacar-Vingegaard

Bologna, 6 agosto 2022 - Il dessert dopo il Tour de France , oppure un antipasto della grande partenza del 2024 che avverrà tra Firenze e Bologna con almeno tre tappe in terra italiana. Il primo ottobre al Giro dell'Emilia dovrebbe esserci il secondo round del duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard , protagonisti assoluti del ciclismo del futuro.

San Luca spettacolare



Un Giro dell'Emilia sempre più spettacolare di alto livello. L'edizione 2022 dovrebbe avere al via il meglio del ciclismo mondiale, con il primo e il secondo dell'ultimo Tour de France. Lo sloveno Tadej Pogacar ha già annunciato la sua presenza, ma al via è atteso anche Jonas Vingegaard , per la prima volta in maglia gialla a Parigi. L'anno scorso il danese corse da gregario per Roglic , che vinse d'autorità, mentre Pogacar mise chilometraggio nelle gambe per prepararsi al Lombardia. Ma considerando che nel 2024 Bologna e Firenze saranno protagoniste della partenza della Grand Boucle, è probabile che i due si testeranno fino in fondo cercando la vittoria. Il tutto con uno sguardo sul Lombardia in programma una settimana più tardi e che sarà l'ultima corsa in carriera di Vincenzo Nibali .

