Bologna, 11 agosto 2021 - Ci sarà anche Remco Evenepoel agli Europei di ciclismo 2021 che si terranno dall'8 al 12 settembre in Trentino. Il campione della Deceuninck ha vissuto un inizio di stagione difficile complice la caduta al Lombardia 2020 e infatti al Giro d'Italia ha avuto difficoltà, poi è arrivato uno squillo al Giro del Belgio e ora l'obiettivo di fine stagione sono gli Europei e forse di nuovo il Lombardia.



Sarebbe fantastico vincere



Per Evenepoel ci sarà un doppio tentativo, dovrebbe infatti partecipare sia alla cronometro che alla prova in linea. Ci sarà da scalare il Bondone, in un percorso di non facile interpretazione, con un circuito finale con la salita di Povo da percorrere otto volte: "Penso che vincere gli Europei sarebbe significativo dopo tutto quello che ho passato - le parole di Evenepoel riportate da Oasport - Il percorso della prova in linea non sarà semplice, ci sarà il Bondone a metà e poi una lunga discesa. Bisognerà capire se la corsa esploderà in salita o se invece ci sarà controllo fino al circuito finale. Se sarò in giornata credo di poter correre con una mentalità vincente".



