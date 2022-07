Ciclismo, il team manager della Bahrain: "Siamo puliti, c'è invidia in questo mondo"

Bologna, 26 luglio 2022 - Un Tour de France sotto tono per la Bahrain Victorious, appiedata dalle cadute e dal Covid, ma anche da perquisizioni e indagini in corso su un presunto uso di sostanze vietate. Europol sta indagando su un traffico europeo e alla vigilia del Tour, come riporta Velonews, in Slovenia sono state trovate 412 capsule con contenuto marrone e 67 capsule con contenuto bianco più un telefono cellulare. Tutte le capsule sono in fase di analisi ma la Bahrain, perquisita anche in hotel, ha sempre rigettato le accuse.

Il team manager: "E' da idioti prendere qualcosa"



Proprio a Velonews ha parlato il team manager della squadra Milan Erzen dopo un Tour chiuso senza un uomo in top ten in classifica e senza vittorie di tappa. Haig è caduto, Mader ha preso il Covid al Giro di Svizzera e Caruso è risultato positivo al virus nella fase finale: "Negli ultimi quattro grandi giri siamo stati la squadra migliore - le parole di Erzen - Siamo saliti sul podio tre volte e siamo molto soddisfatti dell'ultimo anno e mezzo. Credo che avessimo un focolaio Covid già prima della corsa. Abbiamo un budget da 20 milioni di euro, inferiore ad altre grandi squadre che però non vincono una tappa al Tour da 10 anni e gli sponsor iniziano a chiedere ai direttori perché chi spende meno vince di più. E da qui si inizia a pensare che ci sia qualcosa dietro". Erzen dunque continua a rigettare le accuse di doping della sua squadra: "Non sappiamo il perché di tutto questo, noi lavoriamo secondo le regole e negli ultimi dieci anni chi pensa di utilizzare qualcosa è un idiota. I materiali sono cambiati, le squadre investono molto su questo e si fanno ricerche anche su ruote e gomme e ci saranno sempre persone gelose che pensano che qualcosa non va. Negli ultimi 10 anni, chiunque stia pensando di usare qualcosa deve essere un idiota. Questo è tutto".

