Bologna, 24 febbraio 2020 - Neanche il tempo di terminare la Final Four di Coppa Italia che il mondo della pallavolo ha deciso di fermarsi totalmente. La Federvolley ha comunicato, congiuntamente con Legavolley maschile e Legavolley femminile, la sospensione dell'intera attività pallavolistica nazionale a tutti i livelli fino alla data del primo marzo 2020 a causa del Coronavirus.

La decisione è stata presa al termine della riunione di emergenza tenutasi a Bologna, in seguito ai provvedimenti presi in ambito istituzionale. Sospesi tutti i campionati, quindi anche quello di Serie A, fino al primo marzo. La federazione, comunque, invierà una lettera al Ministro per le politiche sportive Spadafora per chiedere quali siano le possibili situazioni per garantire la continuazione delle attività agonistiche e degli allenamenti.