Imola, 20 giugno 2021 - E' Sonny Colbrelli a trionfare nella prova in linea dei campionati italiani di ciclismo 2021: il corridore della Bahrain Victorious sul traguardo di Imola liquida con una potente volata il compagno di fuga Fausto Masnada, costretto così ad accontentarsi del secondo gradino del podio, mentre sul terzo ci va uno strepitoso Samuele Zoccarato, presente nel drappello degli attaccanti del mattino. Per Colbrelli arriva così un successo prestigioso che ne conferma l'ottimo stato di forma già emerso al Giro del Delfinato, oltre a ripagarlo dei tanti piazzamenti collezionati negli anni: adesso la musica è cambiata per colui che succede a Giacomo Nizzolo e che si presenterà al Tour de France 2021 in maglia tricolore. Maglia che indosserà anche Elisa Longo Borghini, che intanto sulle strade della Puglia scriveva la sua doppietta dopo il successo già messo in carniere nella prova a cronometro di venerdì: nell'analoga gara maschile a trionfare, tra l'altro contro ogni pronostico, era invece stato Matteo Sobrero. Sabato invece era stata la giornata di Gabriele Benedetti, che si era imposto nella prova in linea riservata agli Under-23.

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Mattia Viel, Matteo Malucelli (Androni Giocattoli-Siderme), Mirco Maestri, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù–Brado–KTM), Federico Burchio (Work Service–Dinatek–Vega), Matteo Baseggio (Team General Store Essegibi Flli.Curia), Alexander Konychev (Team BikeExchange), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Daniel Smarzaro (D'Amico UM Tools), Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Manuele Tarozzi (#inEmiliaRomagna Cycling Team). Questo drappello comincia a perdere unità sul primo passaggio sulla Cima Gallisterna (2,7 km con una pendenza media del 6,5%), dove anche dal gruppo si muovono diversi corridori: interessante in particolare l'attacco portato da Davide Formolo (UAE Team Emirates), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) e Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). A quest'azione danno manforte tra gli altri Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), che poi fanno il vuoto al punto che il solo Zoccarato, in fuga dal mattino, riesce a tenerne il passo almeno prima di mollare sull'ultimo passaggio sulla Cima Gallisterna. Davanti resta così una coppia che si gioca il titolo di campione nazionale, che va a Colbrelli, che trionfa con una volata di potenza che conferma la forma smagliante già palesata al Giro del Delfinato.

Ordine d'arrivo prova in linea campionati italiani maschili 2021

1) Sonny Colbrelli (TBV) 5h29'25''

2) Fausto Masnada (DQT) +2''

3) Samuele Zoccarato (BCF) +37''

4) Gianni Moscon (IGD) +2'30''

5) Alexander Konychev (BEX) +2'30''

6) Giovanni Carboni (BCF) +2'30''

7) Edoardo Affini (TJV) +2'30''

8) Giulio Ciccone (TFS) +2'30''

9) Vincenzo Nibali (TFS) +2'30''

10) Domenico Pozzovivo (TQA) +2'30''

Ordine d'arrivo prova in linea campionati italiani femminili 2021

1) Elisa Longo Borghini in 3h57'26

2) Tatiana Guderzo +10''

3) Ilaria Sanguineti +10''

4) Marta Cavalli +10''

5) Camilla Alessio +14''

6) Sofia Bertizzolo +15''

7) Debora Silvestri +20''

8) Erica Magnaldi +20''

9) Gaia Realini +20''

10) Soraya Paladin +22''

