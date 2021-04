Bologna, 30 aprile 2021 – Grande test da fine maggio per le due nazionali azzurre di volley con la Nations League a Rimini a soli due mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. In campo sia la nazionale di Mazzanti che quella di Blengini. Le migliori squadre al mondo si affronteranno in un primo show down in vista del torneo olimpico dove l’Italia, sia al maschile che al femminile, punta al bersaglio grosso. Sarà un mese di tanto volley con partite praticamente tutti i giorni.

Il calendario

Si gioca dal 28 maggio al 27 giugno nei padiglioni della Fiera di Rimini su due campi che ospiteranno la Nations League di volley. E’ ufficiale il calendario di entrambe le nazionali che giocheranno quasi sempre nel tardo pomeriggio o alla sera.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE

Week 1

25 maggio: Italia-Polonia ore 19.30

26 maggio: Italia-Turchia ore 21

27 maggio: Italia-Serbia ore 19.30

Week 2

31 maggio: Italia-Russia ore 21

1 giugno: Italia-Giappone ore 19.30

2 giugno: Italia-Brasile ore 21

Week 3

6 giugno: Italia-Corea del Sud ore 21

7 giugno: Italia-Germania ore 19.30

8 giugno: Italia-Stati Uniti ore 19.30

Week 4

12 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 18

13 giugno: Italia-Olanda ore 13

14 giugno: Italia-Cina ore 16

Week 5

18 giugno: Italia-Canada ore 19.30

19 giugno: Italia-Belgio ore 18

20 giugno: Italia-Thailandia ore 13

Semifinali

24 giugno

Finali

25 giugno

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Week 1

28 maggio: Italia-Polonia ore 19.30

29 maggio: Italia-Slovenia ore 18

30 maggio: Italia-Serbia ore 19

Week 2

3 giugno: Italia-Bulgaria ore 19.30

4 giugno: Italia-Iran ore 19.30

5 giugno: Italia-Canada ore 21

Week 3

9 giugno: Italia-Argentina ore 19.30

10 giugno: Giappone-Italia ore 19.30

11 giugno: Italia-Australia ore 18

Week 4

15 giugno: Italia-Usa ore 21

16 giugno: Italia-Olanda ore 16

17 giugno: Italia-Francia ore 19.30

Week 5

21 giugno: Italia-Brasile ore 21

22 giugno: Italia-Russia ore 21

23 giugno: Italia-Germania ore 19.30

Semifinali

26 giugno

Finali

27 giugno

