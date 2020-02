Bologna, 23 febbraio 2020 - Weekend di gioia per Federica Brignone, prima sciatrice italiana della storia ad essere in testa alla Coppa del mondo. La vittoria nella combinata, complice l'assenza di Shiffrin e l'inforcata di Vlhova, consegnano la vetta alla valdostana con 1298 punti, 73 in più dell'americana, mentre la slovacca insegue a 1139. Brignone raggiunge anche Isolde Kostner come numero di vittorie totali in Coppa del mondo, davanti a lei solo Compagnoni con 16.

Le parole di Brignone ai canali Fisi: "Oggi ho proprio cercato la vittoria - ha ammesso - Nel super g ho fatto la differenza tatticamente, poi ho avuto fortuna con l'inforcata di Vlhova. Sono onorata di essere in vetta alla coppa del mondo e ora proverò a fare due grandi gare a La Thuile, in casa, settimana prossima. Fisicamente sto bene. Tomba? Mi ha detto che ormai Crans Montana non è più la sua pista ma la mia".