Bologna, 4 dicembre 2018 - Italia campione del Mondo di bowling nella formula di gioco 'Baker'. E' una notizia incredibile, se si pensa che gli azzurri hanno sconfitto i fortissimi statunitensi, in una disciplina considerata professionistica negli Stati Uniti. L'Italia è sul tetto del mondo, anche gli Usa si sono inchinati.

Trionfo mondiale per il #bowling azzurro! 💙

A Hong Kong la Nazionale guidata dal Ct Brandolini supera gli Stati Uniti e conquista uno storico oro iridato! 🥇🎳🇮🇹#WBMC2018 @Fisb_Bowling pic.twitter.com/Wb0HAfsABe — CONI (@Coninews) 4 dicembre 2018

A Hong Kong, la squadra formata da Pierpaolo De Filippi (Roma), Antonino Fiorentino (Potenza), Marco Parapini (Milano), Nicola Pongolini (Salsomaggiore), Marco Reviglio (Torino), e Erik Davolio (Reggio Emilia),e guidata dal cti Massimo Brandolini, ha sconfitto in semifinale 2-1 il Canada (176-162, 210-244, 190-179) e in finale gli Usa per 2-0 (189-169, 210-166).

Italian Dream!!!

Medaglia d’oro!!

Complimenti Fantastici!!!! — Fisb Bowling Italia (@Fisb_Bowling) 4 dicembre 2018

Il bowling fa parte delle discipline Coni e anche il presidente Giovanni Malagò si è congratulato con la spedizione azzurra.

Campioni del Mondo! Orgoglioso dello storico successo iridato ottenuto dalla Nazionale italiana di #bowling a Hong Kong contro gli Stati Uniti. Complimenti alla Federazione guidata da Stefano Rossi e alla fantastica squadra del Ct Brandolini. Grazie, ragazzi! 🇮🇹@Fisb_Bowling pic.twitter.com/zUNRXj6Cd2 — Giovanni Malagò (@giomalago) 4 dicembre 2018