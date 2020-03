Roma, 5 marzo 2020 - Giornata no al poligono per Dorothea Wierer nella sprint che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di biathlon in quel di Nove Mesto na Morave. L'azzurra si è piazzata solo 24esima nella prova odierna con ben tre errori al poligono, due nella serie in piedi. Tutte le sue rivali nella lotta alla generale hanno guadagnato, a partire dalla vincitrice Denise Herrmann.

Perfetta la tedesca con dieci su dieci al tiro e il tempo di 18'51", secondo posto per Bescond a 27 secondi, terza Davidova a 49. Buon piazzamento per Lisa Vittozzi, settima a 1'13". Dicevamo delle rivali di Wierer, oltre a Herrmann buona prova per Eckhoff, quinta, e Oeberg, sesta. Nella generale Wierer conserva la leadership con 85 su Oeberg e 89 su Eckhoff.