Anterselva, 2 marzo 2020 - Da giovedì 5 marzo riprenderà in Repubblica Ceca la Coppa del mondo di biathlon dopo i Mondiali di Anterselva. Dorothea Wierer è in testa alla classifica generale e cercherà altri punti importanti per rintuzzare le avversarie Eckhoff, Roiseland e Oeberg. Ma il Coronavirus ha condizionato le decisioni degli organizzatori: la tappa si svolgerà a porte chiuse.

L'Ibu ha infatti comunicato la decisione di gareggiare senza pubblico, a Nove Mesto erano previste 100mila persone ma non ci sarà nessuno. Il motivo è ovviamente relativo all'epidemia europea di Coronavirus. La squadra italiana è già partita per Nove Mesto dove giovedì inizierà la tappa con la sprint femminile. Convocati per l'Italia Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel fra i maschi, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Dorohtea Wierer fra le donne.