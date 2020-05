Fortaleza (Brasile), 10 maggio 2020 - Momenti difficili per l'ex campione del mondo di beach volley Marcio Araujo. Il beacher brasiliano è stato colpito dal coronavirus e le sue condizioni sono serie. Problemi respiratori per Araujo che però non ha trovato posti liberi nell'ospedale di Fortaleza dove vive, tra l'altro in una zona del Brasile ferocemente colpita dal virus.

Araujo ha comunque trovato la forza di postare un messaggio per i suoi tifosi su Instagram, cercando di affidarsi anche alla fede: "Purtroppo sono stato colpito dal virus, ma mi riprenderò se Dio lo vorrà". Araujo è stato campione mondiale del 2005 e vice campione mondiale nel 2011, ma soprattutto ha conquistato la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Pechino 2008