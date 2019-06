New York, 3 giugno 2019 - Obesi di tutto il mondo, unitevi. E festeggiate! Ciccione è bello. Al diavolo decenni di pubblicità e di prediche sul fascino del fisico snello. In archivio centinaia e centinaia di scientifici trattati sui danni procurati dall’adipe. Viva il lardo, viva le maniglie dell’amore e per favore non se ne parli più.

Da ieri, infatti, un panciuto messicano, centoventidue chili spalmati su fianchi, stomaco, addome e doppio mento, insomma, uno così è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Addio alle forme flessuose di un Muhammad Ali, tanti saluti ai muscoli ferocemente guizzanti di un Mike Tyson, un devoto pensiero alle braccia tornite di un Joe Frazier.

Adesso tocca ad Andy Ruiz, cui sarà chiesto scusa perché il suo nome meritava di essere citato prima, ci mancherebbe. Ma, sinceramente, la descrizione del personaggio valeva più della registrazione all’anagrafe.

Bianco lattiginoso, flaccido a vedersi, per niente atletico, questo Ruiz manco doveva salirci, sul mitico ring del Madison Square Garden. Nel cuore di New York tutto era pronto per la celebrazione del britannico Joshua, campione in carica, oggetto del desiderio degli affaristi americani, corpo scolpito in palestra e bla bla bla. Joshua doveva combattere contro un tizio fermato in extremis per doping. Così, pur di salvare lo spettacolo, gli organizzatori si sono detti: chiamiamo il Ciccione mezzo messicano e mezzo californiano, se non altro ci faremo quattro risate.

Dio acceca chi vuole perdere, dicevano i latini. Ed è vero. Né Joshua né i bookmakers avevano preso in considerazione la straordinaria vitalità degli obesi. Facendo ballonzolare la sua pancia gonfia di chili e di tequila, il rotondo Ruiz ha deciso di dimostrare che non di sole diete vive l’uomo. Men che meno il pugilato. Joshua, l’idolo planato dalla Gran Bretagna sul ring del Madison Square Garden, quello che sembra un bronzo di Riace e a Londra 2012 ‘scippò’ l’oro dei supermassimi all’azzurro Roberto Cammarelle, avrebbe dovuto abbattere senza troppi problemi quel rivale da 122 chili che non dava l’impressione di prendersi troppo sul serio. Ruiz che da bambino era entrato in palestra più per far contento papà Andy senior, che per reale convinzione.

Il match è stato fantastico. Il Ciccione è andato giù al terzo round ma rimbalzando si è rialzato e tra lo stupore generale ha mandato al tappeto il campione. Mulinando braccia cortissime (Joshua era dieci centimetri più alto e dieci chili più leggerò), il Vendicatore dei Grassi ha completato l’opera nella settima ripresa. «It’s amazing. è incredibile, sto ancora dandomi i pizzicotti per vedere se è vero». A dirlo, con le lacrime agli occhi e vestito con la canottiera dei New York Knicks, è il messicano Andy Ruiz. È il protagonista dell’ennesima favola della boxe, quella della rivincita dei ciccioni sui campioni con un fisico da statua. Giurano gli esperti che raramente la boxe aveva proposto una sorpresa tanto grande, forse bisogna tornare al 1990, quando il semi sconosciuto Buster Douglas detronizzò l’invulnerabile Mike Tyson. E allargando il discorso ad altri sport, l’evento rimane francamente piuttosto raro, se non unico.

Eppure, c’è dell’altro. Un panzone re dei massimi incarna la rivincita dell’uomo normale, del comune mortale che si attarda al ristorante e chiede una pizza doppia alla salsiccia annaffiata da birra gigantesca e digerita grazie ad una abbondante dose di amaro. Per la inevitabile rivincita, Ruiz ha già fatto sapere che si allenerà duramente. A tavola, s’intende.