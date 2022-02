Italo Cucci

Da italianista convinto sono da sessant’anni molto attento a quel che succede sui campi minori: la Serie C è ancora il mio mondo e continuo con piacere a scoprire talenti. Un anno fa mi sono interessato di Lorenzo Lucca al Palermo, da qualche mese seguo con attenzione Luca Moro goleador del Catania classe 2001, già acquistato dal Sassuolo. Mi ha colpito un dettaglio: Lucca è alto due metri abbondanti, Moro 1,90. I breriani “italianuzzi’ crescono, i centravanti tracagnotti scemano, come le svelte alette. Tant’è che un dettaglio degli ultimi acquisti della Juve mi ha subito colpito: Denis Zakaria è 1,91, Dusan Vlahovic 1,90, Federico Gatti (il difensore che arriverà dal Frosinone) 1,90.

Direte: che modo è di parlare di calcio? Beh, confesso che le Figurine Panini insegnano qualcosa di più degli opinionisti patiti di 4-3-3 e di 5-3-2. Dicono ad esempio che Boninsegna ha fatto circa 200 gol esibendo una stazza potentissima di 1,78, come Harald Nielsen; Pietro Anastasi 1,72, come Mario Maraschi, come Omar Sivori; Baggio 1,74, come Del Piero. La Juve, già Signora, torna ad essere Sua Altezza. Già: torna. Perché l’innovatore…metrico fu Fabio Capello con Trezeguet 1,90, Vieira 1,92, Ibrahimovic 1,95. Con i quali vinse due scudetti. Poi requisiti. Ma in campo quei campioni davano spettacolo. Allegri ormai con una squadra cosí vuole qualcosa di più dì un posto in Champions. Perché no? I Risultatisti gongolano. Gli Esteti tikitakisti sono avvisati.