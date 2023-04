Videointervista ad Alex Schwazer: "Non ho rimpianti, mi ha salvato la famiglia"

'Il caso Alex Schwazer' è il titolo della docuserie in quattro puntate da un'ora l'una che da domani sarà disponibile su Netflix. Una serie che ripercorre le vicende sportive, umane e giudiziare del campione altoatesino, oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, poi dopato per sua stessa ammissione prima di intraprendere un cammino di riabilitazione sportiva con l'aiuto di Sandro Donati, storico tecnico e studioso che da decenni combatte una battaglia contro il doping a tutti i livelli. Schwazer è attualmente squalificato, la giustizia sportiva gli ha tolto le Olimpiadi di Rio, di Tokyo e anche di Parigi visto che lo stop scade nel luglio del 2024, prima dei Giochi ma dopo le gare che permettono di qualificarsi. La giustizia ordinaria invece ha accertato che le provette usate per fermare definitivamente la carriera di Schwazer erano state manipolate. Ora la docuserie prova a ricostruire una vicenda intricata e paradossale. Lui, Schwazer, nel frattempo allena alcuni podisti amatoriali e ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo per ottenere almeno un riconoscimento morale.