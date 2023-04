Videointervista a Donati, l'allenatore di Schwazer: "Il doping è diventato sotterraneo"

Sandro Donati, tecnico federale e per anni consulente dell'agenzia mondiale antidoping, è diventato l'allenatore di Alex Schwazer e ha accompagnato la sua rinascita sportiva, attraversando con lui anche la tempesta della squalifica sportiva per otto anni che non ha tenuto conto della sentenza del tribunale di Bolzano, secondo la quale le provette sono state manipolate e Schwazer è innocente. Donati ha scritto un libro, 'I signori del doping', nel quale racconta molte delle cose illustrate nella docuserie 'Il caso Alex Schwazer' trasmessa dal 13 aprile su Netflix e prodotta da Indigo Productions.

Nel frattempo, il tribunale di Bolzano ha ancora un procedimento aperto per la revisione del processo, e c'è un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la sentenza del Tas di Losanna che non ha bloccato la squalifica di otto anni, in scadenza nel luglio del 2024.

Donati fa nomi e cognomi, eppure non è stato querelato da nessuna delle istituzioni sportive che cita. Nel frattempo, come ci racconta in questa intervista, chi somministra le sostanze dopanti si è fatto furbo.