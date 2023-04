Addio Gori, l’amico che sapeva accendere Rombo di Tuono

di Leo Turrini

C’era anche lui, in quella squadra miracolosa capace di portare in Sardegna, nel 1970, lo scudetto del pallone. E Bobo Gori, spentosi ieri all’età di 77 anni, nel gruppo allenato da Manlio Scopigno fu molto più di un comprimario. Fu, semmai, il partner perfetto di Gigi Riva, il più grande di tutti. Riva era Rombo di Tuono, Bobo era l’elegante collaboratore che mai rubava la scena all’idolo assoluto. Gemelli diversi, ma inseparabili.

Cresciuto da ragazzino nell’Inter, aveva fatto il centravanti di riserva nel mitico gruppo di Helenio Herrera. Un sogno realizzato: Bobo veniva da una famiglia di fede nerazzurra, il padre aveva un famoso ristorante a Milano, “Le colline pistoiesi”, dove si radunavano i fans della Beneamata.

Un sogno interrotto: nell’estate del 1969, Gori venne ceduto al Cagliari, come pedina di scambio per portare a San Siro Bonimba, all’anagrafe Roberto Boninsegna. Poteva sembrare uno smacco, invece fu un colpo di fortuna. Per la Sardegna e per l’Italia tutta.

Bobo, semplicemente, era l’interlocutore ideale per un Riva che divorava gli spazi, sbranava le difese, tempestava i portieri con il suo sinistro terrificante. Gori invece non era uno sfondatore e soprattutto era intelligente anche fuori dal campo. Non è esagerato affermare che senza di lui Rombo di Tuono sarebbe stato meno…ruggente.

Tale era la riconoscenza di Riva nei suoi confronti che Gigi, all’indomani dell’incredibile scudetto cagliaritano, si battè per averlo accanto in Nazionale. Andarono insieme anche al Mondiale messicano, dove però Gori giocò soltanto una manciata di minuti nei quarti contro il Messico.

Avendo vinto un campionato anche con la Juventus di Trapattoni nel 1977, Bobo Gori è uno dei pochissimi calciatori della nostra serie A ad avere conquistato 4 titoli con tre squadre diverse.

Non se ne vantava: come Riva, il gemello diverso, alle parole ha sempre preferito i fatti.