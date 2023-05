"Abbiamo vinto quattro derby in quattro mesi: ora godiamocela Ci credevo fin dal sorteggio"

di Mattia Todisco

Festeggia l’Inter. Festeggia Inzaghi. Insieme ai suoi ragazzi andrà a giocarsi una finale di Champions League a Istanbul. "Non ci rendiamo ancora conto di quel che abbiamo fatto. È stato un percorso duro, difficile, contro squadre come Bayern Monaco o Barcellona – sono le prime impressioni di Inzaghi a Sky nel post-partita –. I ragazzi ci hanno creduto fin dal primo giorno. In questo periodo abbiamo avuto anche una semifinale di Coppa Italia, tante partite. Siamo riusciti ad evitare gli infortuni. Darò un giorno libero perché dal 1° aprile stiamo giocando sempre. La prima finale di Champions è una grandissima soddisfazione, un traguardo ottenuto con grande sacrificio. Ci credevo dal giorno del sorteggio, anche se sapevamo che era difficile. Ora siamo lì e faremo del nostro meglio. L’altra semifinale? Chi andrà avanti troverà un’Inter che se la giocherà".

Un traguardo ancora più bello perché raggiunto dopo due stracittadine, entrambe vinte. "Abbiamo fatto quattro derby in quattro mesi e li abbiamo vinti tutti e quattro. Sapevamo quanto avevamo sofferto per lo scudetto. Godiamocela", dice ancora Inzaghi. Stavolta il marchio decisivo lo ha messo Lautaro Martinez, a cui il Milan porta particolarmente fortuna visto il curriculum personale con i rossoneri.

"Mi controllo nelle emozioni a volte, ma c’è tanto dentro – dice l’argentino alla fine della partita -. L’unione del gruppo è stata importante, l’ho vissuto in un Mondiale. È l’esempio che ho potuto trasmettere ai compagni. Abbiamo dimostrato di meritare di vivere questa serata e questi momenti che per un giocatore sono importantissimi. In finale per vincere? Sarà così, qualsiasi sia la rivale le finali si devono giocare come se fosse l’ultima partita, perché lo è".

C’è chi guarda già all’ultimo atto ed esprime una preferenza riguardo all’avversaria. "Eviterei il Real Madrid perché questa competizione sembra fatta per loro – dice Javier Zanetti – A questo punto però l’importante è esserci arrivati. Un derby in semifinale non è semplice, mi è toccato da giocatore e sono stato sconfitto. Lautaro? Felicissimo per lui, sta facendo un percorso straordinario. Ce lo teniamo stretto. Sicuri che resti? Per adesso sì. Lui è molto contento qui così come la sua famiglia. Spero rimanga il più a lungo possibile".

Il presidente Zhang ci crede: "In finale tutto può succedere".