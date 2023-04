Vinitaly, prima giornata: boom di appassionati

Vinitaly

Vinitaly, Meloni: “Vino fatto economico e culturale”. Coldiretti apre la 'cantina degli orrori'

La premier in visita a Veronafiere con la ministra Santanché: “10 milioni di turisti per le vendemmie”. E aggiunge il no alla “carne Frankenstein”. Nel 2022 in Italia prodotte 1 miliardo di bottiglie di spumante