Vinitaly and the City 2024: Degustazioni ed Eventi a Verona dal 4 al 6 Aprile

Appuntamento a Verona per tutti i winelover. Torna dal 4 al 6 aprile Vinitaly and the City, il fuori salone che si estende nel suggestivo triangolo che comprende Piazza dei Signori (con la Loggia di Fra Giocondo e la Loggia Antica), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. Conta oltre 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, conferenze, incontri e visite guidate.

In Piazza dei Signori si trova il Consorzio Tutela Doc delle Venezie a presidiare la Loggia di Fra’ Giocondo, mentre l’Area Mixology nella Loggia Antica vede vari brand presentare i nuovi trend della miscelazione. La Lounge Banca Passadore, al centro della piazza, fa invece da baricentro per l’esperienza di una degustazione immersa nell’arte e nella storia.

Il viaggio prosegue nel Cortile Mercato Vecchio con le proposte della Regione Calabria e della Regione Sardegna, mentre al Cortile del Tribunale è possibile degustare, oltre alla selezione di etichette dalla Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso (di cui molte premiate con i Tre Bicchieri), anche i vini della Regione Campania e dell’Enoteca Esselunga.

Completa il tour – non solo enogastronomico ma anche culturale – la Lounge Affreschi, che ospiterà la promozione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e dei parchi archeologici siciliani. Svetta sulla Torre dei Lamberti, infine, il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Tra gli appuntamenti serali più attesi, gli spettacoli della Regione Sicilia (area foyer della Lounge Affreschi), la serata pizza della Regione Campania per il sabato sera (ore 19, Cortile del Tribunale il party “Valpolicella Vibes: la freschezza da scoprire” (6/4, ore 21, Cortile Mercato Vecchio, su invito).

“The Soundtruck by The Riff” è la colonna sonora delle serate con una playlist appositamente selezionata dal cocktail restaurant di Benny Benassi e Fabio Volo, mentre sarà la dj Ema Stokholma la star dell’evento organizzato da Rai Radio2, Rai Com e Regione Calabria sabato sera (5/4 ore 21) in Piazza dei Signori.

Vinitaly and the City è aperto con il seguente orario: venerdì 4 aprile dalle 18 alle 23, sabato 5 e domenica 6 dalle 15 alle 23. I carnet degustazioni sono acquistabili online fino al 3 aprile al costo di 16,50 euro, durante i giorni dell’evento si potranno acquistare online e presso le casse di Piazza dei Signori a 20 euro. Info ed eventi sul sito www.vinitaly.com/eventi/vinitaly-and-the-city/verona/.