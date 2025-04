Vinitaly 2025: Cantine Sgarzi Luigi presenta vini dealcolati innovativi

di Mariateresa Mastromarino

Al Vinitaly 2025 sono in arrivo le eccellenze del settore vitivinicolo dell’Emilia-Romagna. Tra queste, c’è Cantine Sgarzi Luigi, azienda bolognese con sede a Castel San Pietro Terme, che porterà alla kermesse a Verona (padiglione 3 stand E6) una proposta innovativa e sull’onda del mercato. A raccontarlo è la famiglia Sgarzi, con Stefano Sgarzi titolare e amministratore unico, la mogie Nadia e i quattro figli Anna, Francesca, Irene e Luigi Leonardo, quarta generazione della Cantina, tutti impegnati diretamente in azienda. "È tutto pronto per il nostro ingresso al Vinitaly – spiegano– con una proposta che sta conquistando un mercato sempre più ampio".

Cioè?

"I vini dealcolati. In un settore dove la domanda di alternative senza alcol cresce esponenzialmente, la nostra cantina si distingue come uno dei pochi produttori a utilizzare vino dealcolato come ingrediente principale, sfidando i competitor internazionali e nazionali che utilizzano principalmente mosto o acqua addizionata di aromi".

Alla base c’è una forte propensione all’innovazione.

"Il nostro è un impegno costante, infatti da tempo Cantine Sgarzi Luigi è all’avanguardia nella sperimentazione di nuovi prodotti, con un forte focus su sostenibilità e benessere".

Come si è arrivati fin qui?

"Il nostro percorso inizia nel lontano 1933, anno di fondazione dell’azienda. Da quel momento prosegue il nostro impegno costante verso l’evoluzione del mercato del vino".

Come ci riuscite?

"Il nostro obiettivo è rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, che sono sempre più attenti alla salute, alla sostenibilità e alla qualità. Vogliamo rendere il vino e le bevande a base di vino più accessibili a tutti, senza compromettere il gusto e l’esperienza".

La vostra è un’offerta unica?

"La gamma dei prodotti alcol free della Cantina rappresenta un unicum nel panorama vinicolo italiano. A differenza di molti altri produttori, che utilizzano mosto o acqua addizionata di aromi per sostituire il contenuto alcolico, Sgarzi punta esclusivamente su vino dealcolizzato, preservando la vera essenza del prodotto".

Con quali prodotti vi presentate alla kermesse?

"Tra le novità spicca l’ampliamento della linea Zero SL Zero, che comprende diverse referenze, tutte a base di vino dealcolizzato e con l’aggiunta di aromi naturali e vegan friendly".

Cosa include la linea?

"Otto differenti prodotti, che spaziano dai fermi e spumanti analcolici, sia bianchi sia rossi, fino Spritz senza alcol: Classico, Hugo, Ginger Lemon e Maracuja. Ognuna di queste bottiglie è studiata per offrire un’esperienza gustativa appagante, combinando l’alta qualità del vino dealcolizzato con sapori freschi e naturali. Abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo per creare un perfetto equilibrio tra gusto, ridotto contenuto di alcol e benefici per la salute. Il risultato è una linea che soddisfa i palati più esigenti, senza compromettere la qualità".

Qual è la chiave del successo?

"Oltre alla qualità, per noi è fondamentale la sostenibilità. Abbiamo compreso l’importanza di rispondere alle richieste del mercato con soluzioni che rispettino l’ambiente, senza rinunciare però all’efficacia e alla praticità. In quest’ottica, l’uso di packaging riciclabile e l’efficienza dei processi produttivi sono diventati principi cardine".

In questa direzione, quali sono le proposte più efficaci?

"I vini in lattina sono tra queste, perché combinano l’alta qualità con un’impronta ecologica ridotta: le lattine sono facilmente riciclabili e garantiscono leggerezza, ideale per il trasporto, senza compromettere la freschezza del prodotto".