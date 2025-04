Vinitaly 2024: QN Quotidiano Nazionale protagonista nel nuovo Padiglione 1

Là dove si scoprono le eccellenze della nostra regione, all’interno del Padiglione 1 completamente rinnovato, quest’anno c’è anche il nostro giornale. In prima fila. Anche QN Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, Luce!) avrà infatti un suo salotto dedicato con redattori e inviati all’interno dello spazio dell’Emilia-Romagna, per una copertura giornaliera dell’attività regionale a Vinitaly sulle varie testate del gruppo. Un’ulteriore opportunità di raccontare, dunque, i protagonisti a questa edizione della fiera più importante del vino italiano e incontrarli da vicino per video, approfondimenti, interviste che poi saranno disponibili sulle nostre pagine e canali web.

Sono tante, dunque, le novità all’interno della ’casa’ della nostra regione che quest’anno – come si potrà scoprire nelle prossime pagine in modo più approfondito – ha cambiato completamente la veste grafica del Padiglione 1, grazie a un gioco di squadra che vede in campo Enoteca regionale, la Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna. E dunque anche i giornalisti dei nostri quotidiani avranno a disposizione un salotto fra i colori dei vini del territorio che, proprio come recita il claim di quest’anno, invitano i visitatori a immergersi un un viaggio lungo la via Emilia. ’Vieni VIA con me’, dunque, fra calici che spuntano come fiori, con le tante sfumature di Lambrusco, Pignoletto, Albana, Sangiovese e tante altre chicche enologiche da scoprire. Da domenica 6 aprile inizia il viaggio.