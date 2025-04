Vinitaly 2023: Friuli Venezia Giulia protagonista con i suoi vini bianchi e il Collio

Un Vinitaly importante per il Friuli Venezia Giulia, regione al centro di una forte riscoperta turistica, coronata da nomine importanti quali Gorizia Capitale europea della cultura nell’anno in corso e la fresca proclamazione di Pordenone quale Capitale italiana della Cultura per il 2027. Turismo che non può che far rima con enoturismo, in una regione culla di grandi vini, specialmente bianchi ma non solo.

La maggior parte delle cantine sarà presente sotto l’egida dell’Ersa, l’azienda regionale di sviluppo rurale che avrà il suo quartier generale al Padiglione 6. Qui si potranno trovare le Doc regionali, quelle disegnate dai fiumi come Isonzo e Grave (lungo il corso del Tagliamento), quelle cittadine quali Aquileia e Latisana, spingendosi sempre più a est con Carso e Colli Orientali. Senza dimenticare che il Friuli condivide alcune grandi denominazioni col vicino Veneto, come ad esempio Lison Pramaggiore (Borgo Stajnbech tra le aziende presenti) e Prosecco.

Discorso a parte per il Collio, la Doc territorialmente più piccola ma anche la più conosciuta e rinomata, incastonata tra le Alpi Giulie e il mare Adriatico in una posizione che le garantisce un microclima ideale. Terra di grandi bianchi autoctoni come il Friulano, la Malvasia e la Ribolla, o di internazionali di lunga tradizione e grande territorialità, Sauvignon e Pinot Grigio su tutti.

Vini con potenziale di invecchiamento, come sempre più richiesti dal mercato anche per i bianchi. Vini dalla spiccata mineralità, conferita da quel particolare suolo denominato Ponca che è una preziosa esclusiva di questo territorio a cavallo tra Italia e Slovenia.

"Vinitaly è sempre un momento ricco di impegni e di emozioni – afferma Lavinia Zamaro, direttrice del Consorzio (foto a lato) – i nostri produttori porteranno avanti con orgoglio il valore del nostro territorio, raccontando la qualità e l’eccellenza dei loro vini. Invitiamo tutti a scoprire i vini del Collio, frutto di un terroir unico e della passione dei nostri produttori, visitando gli stand delle nostre aziende in fiera e brindando insieme a noi a questa edizione di Vinitaly".

Tra le aziende presenti citiamo Pighin, Tenuta Stella, Livio Felluga e Gradis’Ciutta, Vie di Romans, Zorzettig Vini, dall’alto delle sue 21 referenze. Il Consorzio Collio sarà inoltre protagonista di un aperitivo inaugurale sabato pomeriggio in centro a Verona, "per condividere con appassionati e professionisti il gusto autentico dei nostri vini, in un’atmosfera conviviale e suggestiva".