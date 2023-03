Vernaccia di Serrapetrona Un vino unico al mondo

Vitigno raro e antico, la vernaccia nera a Serrapetrona si trasforma in un vino dalla marcata identità, unico al mondo e prodotto in quantità limitatissime: la superficie vitata è di poche decine di ettari. Il piccolo territorio della docg corrisponde al comune di Serrapetrona, un incantevole borgo, e comprende parti di quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche, in provincia di Macerata.

Si tratta di due territori dalle caratteristiche differenti. A Serrapetrona si va dai 500 ai mille metri, con la viticoltura che si ferma intorno ai 700, mentre negli altri due comuni i vigneti sono ad altitudini più basse, fra i 250 e i 500 metri circa. Siamo a circa 60 km dal mare Adriatico.

È un prodotto dall’identità forte: si tratta infatti dell’unico vino che fa tre fermentazioni in Europa. La produzione della Vernaccia di Serrapetrona Docg è, infatti, già di per sé particolarmente originale. Solo una parte delle uve raccolte durante la vendemmia viene vinificata. Almeno il 40 per cento resta invece ad appassire fino a metà gennaio quando il mosto di questa seconda parte di uve viene fermentato. Poi si fa l’assemblaggio e si spumantizza, ovviamente con esiti e personalità differenti, in bottiglia con il metodo classico o in autoclave secondo il metodo Martinotti, ed ecco la terza fermentazione.

Si ottiene così uno spumante rosso unico, brioso ma di sorprendente complessità aromatica, in versione sia secca che dolce. Il prodotto è molto particolare, profumato, piacevole, con una forte sensazione di ciliegie, ma anche di frutti di bosco e fiori, con note di viola.

Il momento dell’appassimento viene celebrato ogni anno, in autunno, con la manifestazione ’Appassimenti aperti’.

Il disciplinare della Docg prevede almeno l’85% di vernaccia nera con il resto da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle Marche.

Il ’cugino’ Serrapetrona Doc è invece un vino fermo prodotto con le uva vernaccia nera nello stesso territorio della Docg. Anche in questo caso il vitigno deve rappresentare almeno l’85% del totale.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto a un periodo d’invecchiamento di almeno 10 mesi. Si tratta di un rosso strutturato, dalle caratteristiche note speziate.