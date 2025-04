Umbria enoica a Vinitaly 2025: qualità e sostenibilità con UmbriaTop Wines

Punta sull’abbinamento cibo-vino la presenza dell’Umbria enoica a Vinitaly 2025, riunita sotto l’ala di UmbriaTop Wines, società cooperativa che associa 109 cantine e 4 Consorzi vitivinicoli – Torgiano, Montefalco, Trasimeno, e Orvieto – nata per promuovere i migliori vini regionali, enfatizzando la qualità, la sostenibilità e l’autenticità del patrimonio enologico umbro.

"La nostra mission – racconta Massimo Siepacci, presidente di UmbriaTop – è quella di promuovere una immagine unitaria e qualificata del vino umbro di qualità e certificato al fine di valorizzare il nostro territorio così come la nostra comunità. Attraverso la partecipazione a fiere specializzate in Italia e all’estero vogliamo raccontare la storia di ogni singola area, per far crescere la conoscenza e l’apprezzamento dei vini di alta qualità prodotti in Umbria".

UmbriaTop è profondamente radicata nelle quattro aree principali dell’Umbria: Montefalco, famosa per il Sagrantino, vino robusto e complesso; Trasimeno, terra del Grechetto e di vini freschi e aromatici; Orvieto, conosciuto per il suo bianco amabile e fragrante e Torgiano, territorio del Rosso di Torgiano, equilibrato e ricco di storia. La cooperativa vanta una produzione che include vini Docg, Doc e Igt, rappresentando oltre il 90 per cento della produzione vitivinicola regionale.

Con una presenza costante nelle principali fiere internazionali di settore, UmbriaTop mira a rafforzare la visibilità del vino umbro a livello globale. Così è per questo Vinitaly dove sarà il concept Radici, il fil rouge di tutti gli eventi dello stand, enfatizzando il legame tra storia, territorio e prospettive future. "Protagonisti – spiega Gioia Bacoccoli, direttrice di Umbria Top – saranno temi quali la biodiversità, le tecniche produttive, le tracce storico-archeologiche legate alle produzioni vitivinicole di cui il ’Cuore verde dell’Italia’ è ricchissimo".

Sfogliando il programma segnaliamo: l’evento Dalle radici all’innovazione, dedicato al Distretto di Qualità del Vino Umbro, progetto di cui Umbria Top è capofila (lunedì 7 aprile alle 10,15). Il Distretto nasce per rafforzare l’integrazione della filiera vitivinicola umbra, valorizzandone le origini e puntando su produttività e innovazione. Nel pomeriggio di lunedì (dalle 14,15) presentazione ufficiale dei vini vincitori del Concorso Enologico Regionale Umbria del Vino – Edizione 2025.

Martedì 8 aprile, alle 10, spazio agli eventi enoturistici: Eventi radicati nei territori: bellezze e vini dell’Umbria 2025. Un calendario con eventi di spicco come Only Wine, Corciano Castello di Vino, Trasimeno Rosé Festival, Umbria Wine e Le Notti del Vino - Città del Vino Umbria. Nel carnet delle degustazioni si parte domenica 6 aprile (h 15,45) con il primo tasting dell’AIS dedicato ai vini longevi d’Umbria; per proseguire alle 17 con l’evento Quando un vitigno internazionale affonda le sue radici nei terroir dell’Umbria: gli Chardonnay: vitigno che sviluppa qui caratteristiche uniche.