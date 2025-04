Umberto Cesari: Innovazione e Sostenibilità nella Produzione Vinicola

"All’interno di ogni bottiglia si trova il meglio del nostro sapere e saper fare", parola del fondatore Umberto Cesari. E dal 1964 l’azienda s’impegna nella ricerca della "qualità senza compromessi". Una missione che si snoda attraverso conoscenza e passione: "Le nostre uve – spiegano da Umberto Cesari –, sono curate da maestranze competenti e appassionate". A seguire la produzione c’è un team di enologi, all’agronomo, che collabora con il Campus di Tebano dell’Università di Bologna. Senza dimenticare un necessario sviluppo tecnologico. In tutte le fasi del processo produttivo vengono utilizzate le tecnologie più avanzate. "Siamo una delle 6 aziende in Italia – spiegano dalla Umberto Cesari –, che possiedono un selezionatore ottico, un dispositivo in grado di identificare gli acini migliori".

Sul fronte della sostenibilità, la cantina è stata "la prima azienda in Emilia Romagna ad aver ricevuto la certificazione “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la produzione di uva e vini".

Vengono messi inoltre in campo speciali accorgimenti quali: Utilizzo di stazioni meteorologiche per il monitoraggio, difesa integrata, attenzione alla fertilità microbiologica del suolo, uso di micorrize durante l’impianto, uso della zeolite sul terreno e sui frutti, defogliazione della cintura produttiva, agricoltura di precisione con mappe di vigore e conversione al biologico.