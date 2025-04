Umberto Cesari: Ambasciatore del Sangiovese e Pioniere della Viticoltura Sostenibile

È una storia che arriva da lontano quella della Umberto Cesari. L’azienda è situata sulle colline che dominano l’antica Via Emilia, al confine tra Emilia e Romagna, a un’altitudine che varia da 75 a 250 metri sul livello del mare. La Umberto Cesari nasce nel 1964 a Castel San Pietro Terme, quando Umberto Cesari assieme alla moglie Giuliana acquista il primo podere.

Sono tra i primi imprenditori in Emilia-Romagna a credere nelle grandi potenzialità dei vitigni autoctoni quali Sangiovese, Trebbiano, Albana di Romagna e Pignoletto, è arrivato negli anni ad essere considerato ambasciatore del Sangiovese nel mondo. L’azienda, giunta alla sua sessantunesima vendemmia è passata dai primi poderi di 20 ettari, agli attuali 12 poderi per un totale di 250 ettari, gestiti secondo i principi della viticoltura sostenibile che coniuga le tecnologie e le tecniche più avanzate con il rispetto della tradizione e dell’ambiente. E non manca nemmeno l’impronta votata al futuro: attualmente il 30% dei vigneti è biologico.

g. t.