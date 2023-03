Tre masterclass, anche per conoscere la Spergola

Al Vinitaly non mancheranno alcune masterclass pensate per far conoscere le sfumature del Lambrusco e della Spergola, uva tipica del territorio reggiano sempre tutelata dal Consorzio. Si comincia domenica 2 aprile alle 14:30 con un appuntamento dal titolo La Spergola tra immediatezza e longevità dedicato proprio alla Spergola, vitigno molto adatto alla spumantizzazione che ha la propria zona d’elezione in alcune aree collinari in provincia di Reggio Emilia.

Si prosegue lunedì 3 aprile alle 12 con un focus in inglese sul Lambrusco (Colors of Lambrusco: designations, varieties, areas, production methods) e le sue differenti declinazioni insieme a Filippo Bartolotta, sommelier e Wine Educator, e martedì 4 aprile alle 11 con una masterclass sempre in lingua inglese, Rediscovering Lambrusco. Terroirs, Styles, Savoir-Faire, affidata alla conduzione dell’unico Master of Wine italiano Gabriele Gorelli e dedicata alla riscoperta del Lambrusco, con un percorso attraverso le diverse denominazioni e tipologie.