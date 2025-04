Terra Fageto: Innovazione e Tradizione nella Cantina di Pedaso

Mare e collina. Identità e innovazione. Sono i binari lungo i quali prosegue la storia di Terra Fageto, storica cantina di Pedaso, nel Fermano condotta da Michele e Angelo Di Ruscio che portano avanti un’azienda avviata dal nonno. Tre generazioni, 40 ettari di vigneto e gli autoctoni al centro della produzione: "Proponiamo tre etichette di Pecorino, ma quella più iconica resta il Salsedine, un cru fronte mare, a 250 metri di altitudine, dal profilo sapido, quasi salato – spiega Michele Di Ruscio –. Si abbina perfettamente al pesce, soprattutto ai crudi". Un’etichetta che rappresenta al meglio l’anima della cantina. Tra i vini di punta restano anche l’Offida Pecorino DOCG, la Passerina, il Piceno Rosso e il Piceno Superiore. Terra Fageto ha investito anche nelle novità e quest’anno ripropone il Metodo Classico P41 (annata 2021), affinato 36 mesi sui lieviti, con una cuvée da 80% Chardonnay e 20% Pecorino.

Il 2024 è stato un anno di soddisfazioni "I riconoscimenti ottenuti, come le quattro viti dell’Ais hanno dato una spinta importante alle vendite – conferma Di Ruscio –. Ma siamo molto felici anche della vendemmia, che è stata perfetta, sia per quantità che soprattutto come qualità". Per raccontare tutto questo al pubblico, Terra Fageto investe sempre di più nell’accoglienza dei wine lovers e in veri e propri tour in azienda.