Sifa: Innovazione e Sostenibilità nel Packaging di Cartone Ondulato

Nell’imballaggio è fondamentale la protezione della merce, così come il ruolo che riveste il packaging per catturare l’attenzione del consumatore. In particolare, il cartone ondulato si conferma essere il materiale più adatto proprio per le molteplici possibilità di stampa e personalizzazione, con molte applicazioni proprio nel settore del vino. È il materiale principale di cui si serve Sifa, azienda nata nel 1968 con i fratelli Trasarti a Francavilla d’Ete, in provincia di Fermo. Oggi produce oltre 180 milioni di metri quadri di cartone ondulato all’anno, nei quattro stabilimenti situati nel centro Italia.

"La consapevolezza che il packaging riveste un ruolo cruciale nell’attirare i consumatori verso un prodotto piuttosto che un altro, ha fatto sì che Sifa Spa investisse negli anni nella formazione di un team di esperti in grado di accompagnare i nostri clienti nella progettazione e realizzazione di packaging innovativi e customizzati" spiega Luigi Trasarti, titolare di Sifa.

La consapevolezza etica verso l’ambiente e la spinta a proporre ai clienti soluzioni innovative sono gli stimoli quotidiani che pervadono tutta l’organizzazione: "Ogni giorno – conclude Trasarti – ci impegniamo a essere i partner preferiti dei nostri clienti grazie alla passione per l’ambiente, per la carta e per le persone con le quali realizziamo prodotti sempre più innovativi, ecocompatibili e servizi personalizzati".