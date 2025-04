Rosso Conero Doc: Il Montepulciano che Celebra il Promontorio Adriatico delle Marche

La nostra storia. Ricco di leggende, questo promontorio, che si staglia a picco sul mare Adriatico, è un po’ il grande paladino di quel versante che madre natura ha donato alle Marche. Il corbezzolo è il frutto che ha ispirato il suo nome. Produttori illuminati e cantine diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l’espansione dei vigneti nel corso degli anni ’60, confermando al vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio. Tutt’oggi, il Montepulciano è il vitigno del Conero.

Il territorio. Dal mare Adriatico alle colline che discendono dallo stesso verso l’entroterra, le viti, al riparo dai venti del nord ma accarezzate dalle brezze marine, trovano le condizioni favorevoli per produrre vini di grande eleganza, come i grandi territori prossimi al mare sanno produrre. I comuni ai quali appartiene la denominazione Rosso Conero Doc sono sette, vale a dire Ancona, Camerano, Numana, Sirolo, Osimo, Offagna e Castelfidardo. Tra questi splendidi siti sorgono terreni costituiti da rocce calcaree e cretacee che, complice il clima mite consentono a quest’area vitata, di produrre uve sane, mature per un vino di grande pregio.

Caratteristiche. colore rosso rubino, granato con l’invecchiamento. Si distinguono per una notevole persistenza gusto-olfattiva e per una spiccata aromaticità, con note di frutta rossa (prugna, ciliegie, frutti di bosco ...) e tipici sentori vinosi. Al palato emergono: morbidezza e rotondità, soprattutto dopo un periodo di invecchiamento, corpo e struttura, come gran parte dei vini ottenuti da uve Montepulciano.