Packaging, Sifa spa vola "Punto di riferimento"

Il mondo del vino è fatto di tanti tasselli, fra cui l’importantissimo settore del packaging in cui Sifa spa si conferma azienda specializzata e punto di riferimento. La Sifa spa è una realtà industriale avviata nel 1968 a Francavilla d’ Ete, guidata dall’ad Luigi Trasarti che conta 5 stabilimenti produttivi e circa 250 dipendenti. La progettazione e lo sviluppo tecnico continuano ad alimentare la gamma di oltre 75mila tipi diversi di scatole e la gamma delle materie prime a disposizione, composta da oltre 25 tipologie di carta, selezionata e proveniente dalle migliori cartiere del mondo, consente a Sifa spa di produrre oltre 2mila diverse composizioni di cartone ondulato. Sifa spa vanta anche un studio di designer, mentre sempre più attenzione viene posta sui temi della sostenibilità ambientale, a partire dall’ impianto fotovoltaico in grado di produrre oltre 1.200 kWh l’ anno di energia pulita. Forte il legame con il vino, grazie alla produzione di packaging di varie forme ed esigenze. "L’imballaggio si sta spostato verso la carta – spiega l’amministratore delegato Luigi Trasarti– per cui le prospettive di crescita di questo settore sono sicuramente positive".