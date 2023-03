Nuovo stand e le quattro cuvée

Vinitaly

I 60 anni di Terre Cevico Il presidente Nannetti: "Sostenibilità al centro fin dalla fondazione"

Il gruppo, con un fatturato di 189,6 milioni, è nato in Romagna. Presente anche in Veneto e in Puglia, conta cinquemila soci. All’estero crescita in Giappone, Danimarca, Svezia, Francia.