Indagine Movimento Turismo del Vino: crescita e sfide per l'enoturismo italiano

È stata presentata a Roma, a Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato, la prima indagine di Movimento Turismo del Vino e Ceseo, Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo dell’Università Lumsa, nuovo osservatorio appena inaugurato. Fra i dati emersi, il 53% del campione ha registrato un aumento del fatturato e per il 24% di questi la crescita è stata addirittura a doppia cifra. Il settore, però, è minacciato da un aumento dei costi segnalato dall’81% delle cantine: incrementi che in molti casi risultano significativi (il 29% registra una crescita compresa tra il 5% e il 10%, il 16% riporta un incremento tra il 10% e il 25% e un 8% dichiara un aumento superiore al 25%). Solo il 9% delle cantine supera i 2 milioni di fatturato. Un altro elemento dell’indagine ha riguardato la professionalizzazione: attualmente solo il 38% delle cantine turistiche ha personale con competenze specifiche sulla Wine Hospitality. Nelle altre spesso è il titolare a ricevere i visitatori (63%). Infine, la digitalizzazione: l’elemento chiave della strategia di promozione sono i social media: Facebook (97%) e Instagram (96%). Solo il 20% delle aziende dichiara di utilizzare strumenti AI: di queste, oltre il 70% li impiega nella comunicazione digitale, il 63% in attività di marketing, il 35% nella gestione delle prenotazioni. Solo l’8% nei processi produttivi.