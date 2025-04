La Valle d’Aosta ha una superficie vitata di 400 ettari di cui il 60% in montagna, il 35% in collina e il 5% in pianura. La viticoltura viene praticata soprattutto lungo gli 80 chilometri del corso della Dora Baltea e, come accade spesso in zone montane, è disposta su terrazzamenti sostenuti da muretti in pietra che formano piccoli appezzamenti in massima parte sostenuti dalle radici stesse delle viti. È presente una sola Doc: Valle d’Aosta.