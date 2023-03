I risultati di ’Vitinnova’ per sostituire il rame Poi le degustazioni di Verdicchio e Conero

’Affrontare con l’innovazione le nuove sfide della Vitivinicoltura’. È il convegno organizzato da Assoenologi Marche che si terrà in Sala Orchidea, Palaexpo, ingresso A1 (piano –1) martedì, 4 aprile dalle 10.30 alle 13. Verranno presentati i risultati del progetto svolto nell’ambito della misura 16.1.2 sul trasferimento dell’innovazione del Psr Marche. Il progetto Vitinnova, coordinato dalla Cantina Moncaro di Montecarotto (AN), ha coinvolto anche la Cantina Belisario di Matelica (MC), l’Università Politecnica delle Marche, l’Amap e la Cia. è stata verificata l’efficacia del chitosano, biopolimero naturale ottenuto dal guscio dei crostacei, in alternativa o in associazionesuccessione al rame. Segue degustazione. Conclusioni del presidente nazzionale Assoenologi, Riccardo Cotarella (foto).