Francesco Lollobrigida Il ministro: "Il vino è cultura Misure mirate per il settore"

di Beppe

Boni

Ministro Francesco Lollobrigida nella definizione del Dicastero dell’Agricoltura ha introdotto la sovranità alimentare. Cosa significa?

"La sovranità alimentare è la tutela del diritto di un popolo a scegliere il proprio modello produttivo, difendendo i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale. Significa sostenere le produzioni che nascono dallo stretto legame tra l’imprenditore agricolo, il contadino e la terra, rivendicando anche il diritto a mangiare cibi di qualità rispetto alla standardizzazione dei prodotti. Nell’ultima legge di Bilancio abbiamo inserito il Fondo per la Sovranità alimentare da 100 milioni di euro, per individuare i prodotti e le filiere più in difficoltà, in modo da aiutarle e rilanciarle. Lo facciamo anche valorizzando i prodotti che rischiano di scomparire, ma importanti nella biodiversità, che dobbiamo difendere. Ritengo inoltre che non sia corretto parlare di meri consumatori. Per me sono famiglie, persone, esseri umani, che determinano la propria alimentazione, ad esempio con un regime come la nostra Dieta Mediterranea".

Il vino italiano che posto ha nel Made in Italy all’estero?

"Un posto in prima fila. L’Italia è ai vertici internazionali e la stima dei circa 50 milioni di ettolitri prodotti nel 2022 lo testimonia. La nostra Nazione è il primo produttore mondiale e il secondo Paese esportatore dietro a Spagna in volumi e Francia in valore. Siamo alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali. L’export italiano, nel 2022, ha registrato un +12,2% in valore rispetto al 2021. La filiera vitivinicola realizza 8 miliardi di esportazione, pari al 13% del totale export agroalimentare. Il mercato estero è tra i maggiori fattori di sviluppo per il settore. Come Masaf lavoriamo per rafforzare la promozione, nella prospettiva dello stile di vita e della cultura mediterranea".

La legge di bilancio può agevolare il settore del vino dato l’aumento dei costi?

"Già nella prima legge di Bilancio del governo Meloni abbiamo inserito misure mirate. C’è il Fondo per la Sovranità alimentare, che ho già citato, ma anche il Fondo per l’Innovazione in agricoltura con i suoi 225 milioni di euro. E ancora, 20 milioni a sostegno dell’imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura; l’esonero contributivo totale per 24 mesi in favore degli agricoltori under 40; il potenziamento del personale in forza al Masaf a tutela delle eccellenze Made in Italy e delle nostre filiere; una regolamentazione semplificata per il lavoro stagionale, con i contratti di 45 giorni annui. Questa misura permetterà di avere più flessibilità e di fare emergere il lavoro nero. Tra le azioni in cui è coinvolto l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, cito l’assegnazione di 80 milioni di euro, per il 2023, per le garanzie gratuite e “Generazione Terra”, intervento che ha registrato un boom di richieste. Serve a favorire l’acquisto di terreni da parte dei giovani, con una dotazione economica pari a 60 milioni di euro.

Le imprese sono preparate alla digitalizzazione?

"Per l’innovazione tecnologica abbiamo creato il fondo da 225 milioni di euro. Il nostro approccio alla gestione del Pnrr, poi, dimostra che intendiamo lavorare per ammodernare la nazione, ma senza condizionamenti ideologici che si rivelano fuorvianti rispetto alle esigenze dell’Italia. Se parliamo di strumenti digitali, il mio pensiero va ai giovani. Il settore agricolo offre tante opportunità e noi siamo impegnati ad arricchire il percorso formativo delle nuove generazioni. Anche nel Piano della PAC c’è un budget di 1.250 milioni dedicato ai giovani: 350 milioni per il sostegno complementare al reddito e 900 milioni per l’intervento dello sviluppo rurale per l’insediamento. Inoltre, 11 milioni vanno all’affiancamento tra agricoltori over 65 e giovani".

La Ue ha dato l’Ok per inserire in etichetta, come ha fatto l’Irlanda, l’avvertimento secondo cui il vino può essere dannoso alla salute.

"La nostra Nazione è baluardo europeo della difesa del vino da tutti i tentativi di demonizzazione. Con noi, altre nazioni portano avanti questa battaglia, seguendo un importante principio: del vino va scoraggiato l’abuso, ma va tutelato l’uso, perché in quantità contenute fa bene. Continueremo, quindi, a far valere le nostre ragioni a livello internazionale. E’ un ottimo segnale anche la recente presa di posizione delle Regioni italiane, che su questo tema hanno fatto squadra al Comitato europeo delle Regioni, chiedendo un dibattito in occasione della prossima sessione plenaria del 24 e 25 maggio a Bruxelles. Il Sistema Italia deve rimanere compatto a difesa del proprio patrimonio enogastronomico, è una questione al di sopra di qualsiasi colore politico".

Un giudizio su Vinitaly.

"Da parte nostra c’è la massima attenzione a questo evento apprezzato in tutto il mondo. A Vinitaly promuoviamo l’esposizione di due preziose opere d’arte: i due Bacco, uno di Guido Reni ed uno di Caravaggio. Il vino è cultura, ci crediamo e lavoriamo affinché questo principio si traduca in nuovi strumenti di sostegno e valorizzazione verso i nostri produttori. Vogliamo raccontare cosa c’è dietro a un prodotto, facendolo insieme a coloro che fanno grande il settore e l’Italia".

Dica ai giovani come si beve responsabile.

"È un messaggio da rivolgere non solo ai giovani, ma a tutti. È proprio il consumo moderato e responsabile che contraddistingue il vino in Italia e che contribuisce alla formazione della cultura enogastronomica. Bisogna diffondere questo messaggio senza cedere agli estremismi che portano a iniziative come quella irlandese sull’etichettatura, che sono un attacco all’immagine e alla proiezione commerciale della nostra produzione. Come Masaf e Governo rafforzeremo le attività di educazione, mettendo l’accento sulla distinzione tra uso e abuso di alcol. L’obiettivo è valorizzare la componente legata alla socialità e alla responsabilità nell’assunzione di bevande alcoliche".