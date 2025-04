Esperienze uniche nei Relais del Cabreo: vino e ospitalità nel Chianti Classico

Vino & ospitalità, binomio perfetto per Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Che nel cuore delle colline del Chianti Classico ha da poco riaperto le porte dei due eleganti Relais del Cabreo per esperienze uniche all’insegna del comfort e del relax immersi nella bellezza senza tempo della campagna toscana. E qui, nell’incanto del paesaggio di Greve in Chianti, per otto mesi all’anno si può vivere una vacanza, o anche soltanto un weekend, all’insegna del buon vino, del buon cibo tipico della campagna chiantigiana, di calorosa accoglienza in un’atmosfera raffinata in mezzo alle vigne da cui nascono i grandi vini Folonari, come i supertuscan Cabreo Il Borgo e La Pietra.

Nove stagioni per Borgo del Cabreo, cinque invece quelle di Pietra del Cabreo: camere eleganti, servizio attento e personalizzato, e la cucina da degustare al Ristorante Cabreo: creato nel 2022 dallo chef Alessio Sedran e gestito dallo chef Luca Vanneschi, capace di esaltare le eccellenze culinarie utilizzando le migliori materie prime del territorio, è aperto tutti i giorni a pranzo e cena e accoglie anche ospiti esterni che potranno assaporarne l’atmosfera intima e accogliente e vivere un’esperienza enogastronomica di alta qualità.

Completano i soggiorni anche ricche prime colazioni, e poi piscine riscaldate, campi da tennis, connettività wi-fi presente ovunque. E. ovviamente, è assicurata la possibilità di percorsi di degustazione delle migliori etichette aziendali.

p. pe.