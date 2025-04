Consorzio Vernaccia di San Gimignano protagonista al Vinitaly 2023

Ci sarà anche il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano tra i grandi protagonisti della 57esima edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile. Una realtà nata nel 1972 per tutelare, valorizzare e promuovere l’antico vino bianco e un territorio nel cuore della Toscana dalle caratteristiche uniche e dalla storia millenaria da cui tutto prende forma. Una promozione che non guarda solo al passato, ma che veicola l’immagine della Vernaccia di San Gimignano nei mercati internazionali come uno dei grandi bianchi italiani: elegante, di carattere e con una grande capacità di invecchiamento.

Anche quest’anno non può, quindi, mancare la presenza in terra veneta del Consorzio toscano al prestigioso Salone internazionale del vino e dei distillati con uno spazio dedicato a degustazioni e masterclass. Appuntamenti ideali per evidenziare le sfumature nel bicchiere e la versatilità della Vernaccia di San Gimignano in abbinamento ad alcuni prodotti tipici della Toscana.

Inoltre, proprio per dare una panoramica più ampia possibile, saranno in assaggio al banco consortile circa 80 etichette di vini d’annata e Riserva e alcune etichette di San Gimignano Doc. L’apripista ideale per preparare al meglio l’iniziativa più attesa, giunta alla sua terza edizione. Torna infatti, dopo il successo degli anni passati, Regina Ribelle – Vernaccia di San Gimignano Wine Fest, in agenda il 17 e 18 maggio, che si terrà proprio nella cittadina medievale patrimonio dell’umanità Unesco.

L’evento, interamente dedicato al grande vino bianco di Toscana, sarà un’occasione unica per assaggiare e approfondire questa Denominazione nei luoghi in cui la sua storia secolare ha avuto origine e dove oggi continua a prosperare. Il programma prevede due giorni di degustazioni itineranti per il centro storico di San Gimignano, masterclass, l’incontro con i produttori della Vernaccia di San Gimignano, wine tasting, laboratori di abbinamento cibo-vino con i prodotti tipici toscani e i ristoranti locali e tanti momenti di intrattenimento per i grandi e per i piccoli.

L’evento aperto al pubblico sarà anticipato dalla presentazione delle nuove annate alla stampa di settore italiana ed estera, a dimostrazione dell’interesse non solo dei wine lover ma anche delle testate nazionali e internazionali verso questa eccellenza toscana.