Consorzio Vernaccia di San Gimignano: Tradizione e Innovazione al Vinitaly 2025

Tradizione e capacità di restare sempre al passo con i tempi. Sono questi, insieme ad una produzione che punta forte sulla qualità del prodotto finale ormai ricercatissimo sul mercato nazionale e internazionale, i veri punti di forza del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano come sottolinea la presidente Irina Strozzi: "Siamo felici di portare al Vinitaly, anche quest’anno, il racconto che ormai da otto secoli la Vernaccia di San Gimignano tramanda sul suo territorio attraverso il suo prodotto – spiega –. Ma sarà a maggio con l’evento ‘Regina Ribelle - Vernaccia di San Gimignano Wine Fest’ che celebreremo l’anima nobile e indomita della nostra Vernaccia".

Un appuntamento molto atteso dagli esperti del settore e dagli appassionati. Il tutto incastonato nella meravigliosa cornice scenica di una cittadina medievale che vanta un posto di rilievo nella storia e nella cultura del Belpaese. Un gioiello certificato come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: "Un momento di grande festa insieme a tutto il territorio – aggiunge Strozzi –. Questo 2025, inoltre, ci riserverà altre grandi emozioni in quanto sarà l’anno di preparazione per un evento storico. Nel 2026, infatti, festeggeremo ben 750 anni di storia della nostra denominazione, un primato assoluto nel panorama vitivinicolo, e i 60 anni dal riconoscimento della Doc. Un doppio anniversario che testimonia la longevità, la tradizione e la continua vitalità della Vernaccia di San Gimignano".

m. g.