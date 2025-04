Consorzio Roma Doc: Calendario 2024 celebra il vino nei luoghi iconici di Roma

Il Consorzio, negli ultimi anni, ha dato vita a un ricco calendario di appuntamenti che hanno visto la sua partecipazione alle più importanti manifestazioni del settore internazionali così come quello nazionale. Incontri con buyers e giornalisti a Vinitaly e Prowein, degustazioni dedicate al trade capitolino e Press Tour sul territorio con giornalisti esteri e italiani.

Una duplice mission, quella del Consorzio Roma DOc, che da un lato vede il forte desiderio di internazionalizzazione, per consolidare il valore delle etichette di Roma sui mercati esteri, dall’altro vuole rafforzare le relazioni tra i produttori e il trade romano. Tutto questo racchiuso all’interno di Roma Doc…et, il progetto tra cultura, promozione e business che, negli ultimi mesi, ha visto le aziende del Consorzio protagoniste nel B2B e B2C del mondo vino.

In tal senso, la più recente iniziativa del Consorzio Roma Doc è stata la realizzazione del calendario 2024 in lingua latina che con 12 scatti inediti, uno per ogni mese dell’anno, immortala le etichette Roma Doc negli scorci più iconici della Capitale. Un viaggio di immagini che ripercorre il legame secolare tra il vino e Roma visto attraverso lo sguardo di sei giovani creator, che spaziano dall’enogastronomia, al mondo della moda, dei viaggi e delle curiosità sulla Città Eterna.

Dal Pantheon a Piazza Navona, passando per l’Isola Tiberina fino a Trastevere e Castel Sant’Angelo, il calendario racconta il legame storico della denominazione attraverso il connubio tra vino e luoghi di Roma. Protagonista la città fautrice della diffusione del vino nel mondo; con un altro protagonista d’eccezione, vale a dire la lingua latina, alla base di moltissimi tra gli idiomi utilizzati oggi e oggetto di passione per molti studiosi in tutto il mondo.