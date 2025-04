Cantine Sgarzi Luigi: Innovazione e Vini Analcolici al Vinitaly 2025

Cantine Sgarzi Luigi possiede da sempre una vocazione internazionale, che viene coltivata quotidianamente. A oggi, la domanda di vini analcolici non è più limitata ai mercati esteri, ma si sta espandendo anche in Italia, dove sempre più consumatori cercano alternative analcoliche.

La risposta dell’azienda è stata tempestiva: oltre a consolidare la sua presenza in Germania, uno dei principali mercati per i vini senza alcol, Sgarzi sta ampliando la sua offerta a nuovi mercati globali. "Il nostro impegno nella produzione di vini senza alcol e nella ricerca di nuove modalità di consumo ci permette di rispondere a una domanda in forte crescita – afferma Francesca Sgarzi –. L’innovazione è il motore del nostro successo, ma lo è anche la nostra capacità di saper ascoltare le esigenze di un mercato che cambia continuamente".

Saper ascoltare vuol dire anche saper rispondere alle richieste dello scenario economico. Per questo, al Vinitaly 2025, Cantine Sgarzi Luigi presenterà una serie di prodotti che non solo rispondono ai trend globali, ma che sono anche capaci di innovare il concetto stesso di consumo del vino. Tra innovazione e sostenibilità, Cantine Sgarzi Luigi si conferma così una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama vinicolo internazionale, pronta a conquistare nuovi consumatori e a lasciare il segno anche alla nuova edizione della kermesse.