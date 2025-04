Cantina del Mandrolisai: Vini e Enoturismo nel Cuore della Sardegna

Nata nel 1950, la cooperativa agricola Cantina del Mandrolisai prende il nome dalla regione: una delle più interne della Sardegna ed una delle più celebri fra le tradizionali zone di produzione di vini nell’isola. Si trova a Sorgono, Nuoro, una zona fortemente vocata all’agricoltura, con vitigni come il cannonau, il monica e il muristellu, da cui vengono prodotti rossi di personalità, che ben incarnano lo spirito di questa terra.

"Il nostro vino Doc Mandrolisai viene prodotto dall’assemblaggio di uve Muristeddu (o Bovale sardo), Cannonau e Monica", spiega Stefano Mereu, direttore commerciale. Vitigni ad alberello tradizionale in vigne posizionate in alta e media collina. Vini senza una eccessiva struttura e peso, semmai importanti per profondità, equilibrio e persistenza. Da evidenziare l’acidità piacevole e per nulla ridondante.

La cooperativa propone anche percorsi che uniscono enologia e turismo. "Attraverso percorsi di enoturismo, la Cantina del Mandrolisai offre esperienze che uniscono la passione per il vino alla scoperta della cultura e delle tradizioni sarde", conclude Mereu. Questi itinerari permettono ai visitatori di immergersi in un viaggio tra cultura, archeologia e tradizione, sempre accompagnati da vini pregiati che raccontano la storia della nostra terra".