Auguri Tavernello 40 anni di storia italiana

Nato nell’aprile del 1983, Tavernello compie 40 anni: quale migliore occasione per festeggiarlo di Vinitaly, la più grande fiera italiana dedicata al mondo vino? L’iconico brand di Caviro, da quarant’anni sulla tavola degli italiani e sulla bocca di tutti, è oggi leader di mercato nel segmento dedicato al consumo quotidiano e tra i dieci marchi mondiali del settore, secondo il ranking realizzato da Impact DataBank.

Alla 55esima edizione di Vinitaly, Tavernello si presenta vestito a festa: con un’edizione speciale del brick firmata da Robilant per celebrare il compleanno, sul quale compare un testo “manifesto” che racconta i primi 40 anni del vino più pop, anticonformista e iconico di sempre. Restyling che ha coinvolto anche la linea bollicine, in vetro, caratterizzata dalla sleeveratura delle bottiglie.

Per il compleanno Tavernello avrà uno stand tutto suo, Padiglione 7 E2, che racconta la sua storia e uno spaccato di quella italiana. Uno stand dirompente e multimediale che catturerà l’attenzione dei visitatori della fiera. Diversi ledwall di dimensioni e forme particolari racconteranno la storia del brand attraverso una carrellata di spot entrati nella storia della televisione italiana, accanto a questi saranno presentate le diverse campagne social di successo ed il videoanimatic celebrativo.

Insieme alla multimedialità ci sarà anche una buona dose di experience, con il corner di assaggio dei prodotti in brick e delle bollicine, e con il gioco interattivo, in fiera e sui canali social del brand, che permetterà di vincere i premi in limited edition “40 anni di Tavernello”.

Amato, chiacchierato, additato ma –sicuramente – apprezzato e certamente il vino più consumato, Tavernello è indiscutibilmente un brand che, con il suo carattere pop, dirompente e anticonformista, racconta la cultura italiana incrinando nell’immaginario collettivo degli enofili molti riferimenti e parametri. C’è tutto un mondo intorno a Tavernello, come recita l’ultimo spot della marca. Ed è un mondo di valori in cui sostenibilità, etica e passione sono alla base dell’impegno quotidiano di Caviro e dei propri soci viticoltori.