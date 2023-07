Umbria Jazz, si comincia È la notte di Bob Dylan

La festa dei primi 50 anni parte subito fortissimo. Con un evento annunciato e attesissimo. Umbria Jazz inaugura la straordinaria edizione del cinquantenario con la leggenda di Bob Dylan che questa sera sarà all’Arena Santa Giuliana con il concerto del tour mondiale di presentazione dell’album “Rough and Rowdy ways“ che lo ha riportato in Italia dopo cinque anni di assenza. Uno show sold out da oltre due mesi per il cantautore che rappresenta la storia della musica popolare degli ultimi sessant’anni, Premio Nobel per la Letteratura, sarà in scena con un pianoforte, cinque musicisti tutti vestiti di nero e la sua voce che a 82 anni è diventata più profonda e ancora più graffiante. Un evento assoluto e rigorosamente “phone free“: su richiesta dell’artista non sono ammessi i telefoni e i cellulari verranno sigillati in una custodia chiusa e sicura, che verrà aperta alla fine o sbloccata in caso di emergenza. Sono anche vietate riprese audio, video e fotografie.

"Tutto è pronto per l’apertura. E che apertura! Bob Dylan, seguito nei dieci giorni di festival da un programma stellare, di jazz e non solo" dice entusiasta Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione Umbria Jazz. "Forse pochi – prosegue – tra i testimoni della prima serata della prima edizione, nell’agosto 1973, immaginavano che il festival avrebbe avuto una vita tanto lunga. Oggi è la festa di tutti. Perugia e l’Umbria indossano il vestito migliore per rinnovare quel mix straordinario di festa, cultura, qualità della vita che è un tratto fondamentale della loro identità".

Da oggi sulle nostre piattaforme è disponibile la prima puntata della mini serie web tv che La Nazione dedica ai 50 anni di Umbria Jazz con l’intervista al fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta. Si va avanti fino a domenica 16 e in questa prima giornata prendono il via anche i concerti gratuiti in piazza IV novembre e ai Giardini Carducci tra swing, blues, soul, funky, gipsy insieme alla street parade dei Funk Off alle 11.30, le attività per bambini, la musica nei locali. Alle 17.30 nell’atrio di Palazzo dei Priori verranno presentati i francobolli ordinari della serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano“ dedicati a Umbria Jazz per i 50 anni del festival di Perugia e i 30 anni del festival invernale di Orvieto.

Sofia Coletti