Umbria Jazz, ecco il gran finale Joe Bonamassa star all’Arena l’eroe della chitarra in esclusiva

CI siamo. In una città in festa che da dieci giorni vive di musica a tutte le ore, scende oggi il sipario sulla straordinaria edizione dei cinquant’anni di Umbria Jazz. Stamani si traccerà il bilancio finale e sul successo e il gradimento altissimo della manifestazione non ci sono dubbi. Come testimoniano i tanti sold-out degli eventi all’Arena e non solo, l’entusiasmo del pubblico e l’acropoli gremita di perugini e turisti con locali e ristoranti aperti fino a tarda notte.

Anche l’ultima giornata promette grandi spettacoli. All’Arena Santa Giuliana stasera alle 21 c’è il concerto in esclusiva italiana di Joe Bonamassa, considerato l’ultimo vero “guitar hero“. Grande rocker, altrettanto grande bluesman, spesso entrambe le cose, Bonamassa è uno dei più grandi chitarristi di sempre, che fonde cuore e intelligenza musicale con una profonda cultura della musica popolare. E su tutto domina un amore assoluto per la chitarra, da lui portata ai livelli estremi di virtuosismo.

Ma oggi c’è da applaudire anche il talento in fortissima ascesa di Samara Joy, che si esibirà alle 17 al Teatro Morlacchi: Umbria Jazz si dice fiera di aver creduto subito in questa giovane cantante che un anno fa conquistò tutti nell’apertura del concerto di Tom Jones con il trio del chitarrista Pasquale Grasso e che poi ha vinto il Grammy 2023 come miglior artista esordiente e per il miglior album jazz vocale. E ancora, alle 16.15 il jazz torna a Palazzo Baldeschi con gli “Echoes“ del sassofonista Dario Cecchini, che è anche il leader dei Funk Off, attesi con le ultime street parade alle 11.30 e alle 18. E sono tanti, tantissimi - in questa domenica da festeggiare tra le note - i concerti gratuiti in scena come sempre ai Giardini Carducci, non stop dalle 13 e in piazza IV Novembre: qui alle 19 si terrà il grande concerto gospel degli studenti delle Clinics del Berklee, poi alle 21.30 gli esplosivi Ranky Tanky e alle 23.30 lo swing ironico e d’altri tempi di Ray Gelato, cantante e sassofonista, beniamino del pubblico di Umbria Jazz. Senza dimenticare i concerti alla Bottega del Vino, al ristorante La Taverna, al Priori Secret Garden e alla Taverna 36, il jazz club di mezzanotte.

Sofia Coletti