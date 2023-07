Umbria Jazz e Perugia in lutto Si è spento Adriano Mazzoletti Grande esperto, amico del festival

Perugia e Umbria Jazz in lutto per la scomparsa di Adrianio Mazzoletti. "Una notizia molto triste – si legge nel post sui social del Festival –. Adriano è stato un grande amico di Umbria Jazz, che ha frequentato fin dalle prime edizioni, ed ha svolto, con Carlo Pagnotta, un ruolo importante con le stagioni del Jazz Club perugino che anticiparono ed in qualche modo ispirarono la nascita del festival" che quest’anno taglia il traguardo della cinquantesima edizione. Mazzoletti, originario di Genova ma a lungo perugino d’adozione (il padre era direttore della Banca nazionale del Lavoro) è stato un grande professionista della critica jazz. Il suo lavoro nella conoscenza e nella diffusione di questa musica in Italia è stato fondamentale. Una vita, la sua, spesa a rendere il jazz più familiare anche al grande pubblico, con una attività frenetica di giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, produttore discografico, promotore di eventi. Se oggi esistono, anche nel nostro paese, manifestazioni di jazz popolari come Umbria Jazz, lo si deve anche al suo lavoro. Classe 1935, Mazzoletti, che è rimasto invidiabilmente attivo fino agli ultimi tempi, ha rappresentato di fatto la seconda linea del giornalismo musicale dietro ai pionieri Arrivo Polillo e Gian Carlo Testoni dai quali aveva ereditato la passione non solo per il jazz, ma anche per i suoi protagonisti.

Fu lui a portare a Perugia per uno straordinario concerto, Louis Armstrong. Nota consolidata la sua amicizia con l’artista Chet Baker. Forte la sua collaborazione e l’amicizia con Carlo Pagnotta che commosso dice: "Se ne va davvero una grande persona....". Oggi avrebbe compiuto 88 anni.