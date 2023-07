PERUGIA, Preoccupazione per la Movida in Centro Storico in Vista di Umbria Jazz

Non solo gli atti vandali, anche la movida in centro storico torna a preoccupare l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. La denuncia degli abitanti della zona di piazza Piccinino, Porta Sole, via Mattioli, con i residenti che appaiono molto preoccupati in vista del prossimo fine settimana, il primo in cui si svolgerà Umbria Jazz e per il quale notoriamente l’afflusso di giocani in centro si moltiplica. "Non abbiamo mai sottovalutato questo problema – afferma l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli – I servizi di controllo non sono mai stati sospesi e in accordo con le altre forze di polizia, abbiamo comunque deciso di alzare il livello di guardia in vista dell’arrivo delle grandi manifestazioni. Certo, questo non significa che possiamo trascurare altre zone o altre criticità, ma l’attenzione è massima".